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Ухань (WTA). 2-й круг. Костюк встретится с Саккари, Поганкова – с Сиюй Ван

Марта Костюк сыграет с Марией Саккари во втором круге в Ухане. Сетка турнира здесь . Dongfeng · Voyah Wuhan Open Ухань, Китай 12 – 18 октября 2026 WTA 1000 Призовой фонд – 4 088 211 долларов Открытые корты, хард 2-й круг.

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