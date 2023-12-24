HealthDay: Алкоголь и переедание приводят к синдрому праздничного сердца

Журнал HealthDay в преддверии праздников предупредил о рисках, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя в Новый Год, которое может привести к развитию «синдрома праздничного сердца» и аритмии, в частности фибрилляции предсердий.
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