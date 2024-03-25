Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Люси Иванова
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"РОССИЮ ЖДУТ НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ": УГРОЗА ПРОЗВУЧАЛА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ТЕРАКТА. СЛЫШАЛ ВЕСЬ МИР

"РОССИЮ ЖДУТ НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ": УГРОЗА ПРОЗВУЧАЛА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ ДО ТЕРАКТА. СЛЫШАЛ ВЕСЬ МИР

Ирландский журналист Джон Моран напомнил угрозу, прозвучавшую из Госдепа в адрес России за две недели до теракта в "Крокусе".

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