В грязную помойку превращается побережье реки Комаровка в Уссурийске

Стихийная свалка образовалась на берегу реки Комаровка в Уссурийске. Очевидцы сообщают: горы мусора у водоема появились в районе кожкомбината после прошедшего паводка, и с каждым днем эта помойка увеличивается в объемах.
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