Роналду об игре Португалии на Евро-2024: гордимся этой командой

Нападающий сборной Португалии после двух туров группового этапа чемпионата Европы - 2024 и победы над национальной командой Турции на своей странице в Instagram кратко охарактеризовал выступление на турнире.
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