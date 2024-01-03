Дубль Свечникова помог «Каролине» разгромить «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней арене пропустил шесть шайб от «Каролины Харрикейнз» . В ночь на 3 января в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз».
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