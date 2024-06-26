Канарейкин о Макдэвиде: «При всем уважении к Бобровскому, «Конн Смайт» отдали гению. Не думаю, что дело в политике»

«Эдмонтон» уступил «Флориде» в финальной серии Кубка Стэнли (3-4, 1:2 в седьмом матче). 27-летний капитан «Ойлерс» завершил плей-офф с 42 (8+34) очками в 25 играх и получил «Конн Смайт Трофи», несмотря на поражение своей команды.
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