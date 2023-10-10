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Царьград

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В числе заложников ХАМАС есть русские с двойным гражданством

В числе заложников ХАМАС есть русские с двойным гражданством

Среди попавших в плен к палестинским бойцам израильтян есть граждане России, приводит слова представителя ХАМАС ReutersВ сообщении приводится цитата палестинского бойца, заявляющего, что в числе пленных десятки людей, имеющих двойное гражданство, в том числе России и Китая.

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