Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    псевдомужики бывают исключительно только у ебанутых псевдо бабищВ один прекрасный...
  • Ирина52
    Понятно, чья. Таких как Вы псевдомужиков.В один прекрасный...
  • Виктор Белогорцев
    по себе не судиСоветские женщины...

Советские женщины себе такого не позволяли! Почему демонизируют женские хобби?

Советские женщины себе такого не позволяли! Почему демонизируют женские хобби?

Где-то читала, что чуть ли не у каждого третьего мужчины на сайтах знакомств в профиле стоит «путешественницы — мимо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Кувыкина
Ну, мужчины тоже изменили свои хобби))) , ч🤣то сравнивать? Мир меняется, меняются и люди... А рассуждают те, кто не там и не там, иначе не найдёт себе применения)))
Ответить
12 час.
Ирина52
А разве мужчины не делают то же самое? Это болезнь современного человека. Однако в вину ее ставят только женщинам...
Ответить
11 час.
Виктор Белогорцев
по себе не суди
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх