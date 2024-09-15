Где-то читала, что чуть ли не у каждого третьего мужчины на сайтах знакомств в профиле стоит «путешественницы — мимо».
Советские женщины себе такого не позволяли! Почему демонизируют женские хобби?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Кувыкина
Ну, мужчины тоже изменили свои хобби))) , ч🤣то сравнивать? Мир меняется, меняются и люди... А рассуждают те, кто не там и не там, иначе не найдёт себе применения)))
Ответить
12 час.
Ирина52
А разве мужчины не делают то же самое? Это болезнь современного человека. Однако в вину ее ставят только женщинам...
Ответить
11 час.
Виктор Белогорцев
по себе не суди
Ответить
8 час.
Свежие комментарии