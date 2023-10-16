Россия вслед за Китаем ввела ограничения на поставки рыбы из Японии

Global Look Press/HLPHOTO via www.imago-images.de/www.imago-images.de Россельхознадзор с 16 октября ввел временное ограничение на поставки в Россию рыбы и морепродуктов из Японии в связи со сбросом радиоактивной воды с АЭС "Фукусима – 1".