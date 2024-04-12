Врач Малышева: овсянка быстрого приготовления опасна

Известная врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла причину вреда овсянки быстрого приготовления.Чем обычная овсянка отличается от той же крупы быстрого приготовления, какая из них несет пользу, а какая вред, рассказала врач и телеведущая программы о здровье Елена Малышева.