Врач Малышева: овсянка быстрого приготовления опасна

Известная врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла причину вреда овсянки быстрого приготовления.Чем обычная овсянка отличается от той же крупы быстрого приготовления, какая из них несет пользу, а какая вред, рассказала врач и телеведущая программы о здровье Елена Малышева.
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