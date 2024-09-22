Депутат рассказал, когда в России окончательно заблокируют YouTube

Многие блогеры уже начали дублировать свой контент в отечественных сервисах, говорит Борис Чернышов YouTube окончательно заблокируют, когда российские аналоги нарастят мощности, заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.
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