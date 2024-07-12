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В НАТО заявили, что конфликт на Украине будет в тупике до конца года

В НАТО заявили, что конфликт на Украине будет в тупике до конца года

Конфликт на территории украинского государства продолжается уже несколько лет. В последние месяцы становится все более очевидным тот факт, что украинская армия не способна вести эффективное противостояние с бойцами Вооруженных сил Российской Федерации.

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