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Лента новостей Крыма

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"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу

"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стоит у пропасти полного политического фиаско из-за того, что в конфликте с РФ поставил все на Запад, а "единый" антироссийский фронт развалился.

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