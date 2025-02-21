СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский стоит у пропасти полного политического фиаско из-за того, что в конфликте с РФ поставил все на Запад, а "единый" антироссийский фронт развалился.
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