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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глейхенгауз о Двоеглазовой: «Как сказали нам врачи, травма у нее накопительная. У нее уже она побаливала, но почему-то она нам об этом не говорила»

Российский тренер Даниил Глейхенгауз рассказал о восстановлении Алисы Двоеглазовой после травмы.  «У Алисы все идет по плану.

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