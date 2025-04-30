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В МИД озвучили причину отказа Зеленского признавать Крым российским

В МИД озвучили причину отказа Зеленского признавать Крым российским

Президент Украины упорно отказывается идти на предложения КремляУкраинский лидер Владимир Зеленский не намерен признавать Крым частью Российской Федерации, чтобы сохранить внимание мировых СМИ на ситуацию на Украине, заявил Артем Березовский, представляющий Министерство иностранных дел России в Симферополе.

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