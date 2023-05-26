Почему Лукашенко требует большей интеграции с Россией и ЕАЭС, обсудят в «Патриоте»

Барьеры и ограничения не должны существовать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для того, чтобы достичь целей интеграции в ближайшее время.
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