6 новых домов и соцобъекты: проект КРТ позволит новосибирцам из аварийного жилья переехать в благоустроенное

В Новосибирской области по проекту комплексного развития территории определены 33 площадки суммарной площадью 764 гаВ рамках механизма комплексного развития территории (КРТ), который эффективно реализуется правительством Новосибирской области, в столице региона начался снос ранее расселённых домов № 30 и 32 на улице Игарская.