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Трутнев рассказал, что на Дальний Восток уже привлечено 6,8 трлн рублей инвестиций из 12 запланированных

Трутнев рассказал, что на Дальний Восток уже привлечено 6,8 трлн рублей инвестиций из 12 запланированных

Объем привлеченных инвестиций на Дальнем Востоке достиг 6,8 триллиона рублей. Об этом сайту Zvezdanews сообщил зампредседателя правительства России — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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