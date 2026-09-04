SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

580 подписчиков

Дети Мадонны, Бекхэмов, Кейт Мосс, Джуда Лоу и внучка Вивьен Вествуд посетили вечеринку YSL Beauty

Дети Мадонны, Бекхэмов, Кейт Мосс, Джуда Лоу и внучка Вивьен Вествуд посетили вечеринку YSL Beauty

В Лондоне прошла вечеринка бренда YSL Beauty, которую посетили дети знаменитостей. Среди них — 26-летний сын Мадонны и Гая Ричи Рокко, который накануне вышел в свет с отцом, дочь супермодели Кейт Мосс Лила, сыновья Виктории и Дэвида Бекхэмов Ромео и Круз со своими девушками, 29-летний сын голливудского актёра Джуда Лоу Рафферти, сыновья солиста культовой группы Oasis Лиама Галлахера — 26-летний Леннон и 25-летний Джин, а также 28-летняя Кора Корр — дочь создателей известного бренда белья Agent Provocateur и внучка дизайнера Вивьен Вествуд и менеджера Sex Pistols Малкольма Макларена.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым