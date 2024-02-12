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Поддерживают мама и девушка: сын Тины Канделаки Лео прошел предварительный кастинг на проект ТНТ «Новая Фабрика звезд»

Поддерживают мама и девушка: сын Тины Канделаки Лео прошел предварительный кастинг на проект ТНТ «Новая Фабрика звезд»

Накануне на  «Мосфильме» прошел кастинг в проект «Новая Фабрика звезд», который запускает канал ТНТ. Желающих попасть на ТВ оказалось очень много.

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