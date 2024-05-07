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Терзич о выходе «Боруссии» в финал ЛЧ: «Мы упустили титул на своем поле в последнем туре в прошлом году. Я рад, что теперь мы можем чем-то отплатить болельщикам»

«Перед первой игрой с ПСВ мы впервые заговорили о том, что путешествие в Лондон может оказаться коротким.

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