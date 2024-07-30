Активистка Тишкевич: оппозиция планировала удары дронами по Белоруссии

Возвратившаяся в Белоруссию из эмиграции активистка оппозиции Ольга Тишкевич заявила, что находящиеся в Литве радикальные белорусские оппозиционеры планировали нанести удары беспилотниками по территории своей страны.
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