Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на 24,29 млрд долларов

С начала текущего года состояние самых состоятельных бизнесменов России возросло на $24,29 миллиарда, согласно данным, опубликованным агентством Bloomberg в рамках «Индекса миллиардеров», который основывается на оценке капитализации акций различных компаний.
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