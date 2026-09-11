Олейников ответил «Рубину» после троллинга со «Словом пацана»

Фото: rubin-kazan.ru Новичок ЦСКА Иван Олейников пригласил болельщиков на матч 8-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Рубином», пообещав «классную атмосферу» на «ВЭБ Арене».
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