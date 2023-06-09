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Евродепутат Уоллес осудил Бербок за эскалацию украинского кризиса

Евродепутат Уоллес осудил Бербок за эскалацию украинского кризиса

Политический курс, которого придерживается глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок, нацелен на то, чтобы кризис на территории Украины длился как можно дольше.

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