Евродепутат Уоллес осудил Бербок за эскалацию украинского кризиса

Политический курс, которого придерживается глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок, нацелен на то, чтобы кризис на территории Украины длился как можно дольше.
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