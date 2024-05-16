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Врач Муталиев: у женщин более быстрое увеличение толерантности к алкоголю

Врач Муталиев: у женщин более быстрое увеличение толерантности к алкоголю

Алкоголизм - это хроническое заболевание, характеризующееся непреодолимой потребностью в употреблении алкоголя, потерей контроля над употреблением, а также физической и психологической зависимостью от него.

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