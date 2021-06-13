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Старшей дочери квартиру подарила, у младшей с ребенком сидела. Теперь обе обижены: «Ты помогала только сестре»

Старшей дочери квартиру подарила, у младшей с ребенком сидела. Теперь обе обижены: «Ты помогала только сестре»

– Две дочери у меня, старшей сорок восемь лет, младшей – сорок почти, - рассказывает пенсионерка Анна Кондратьевна.

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Александра Иванова
Обе сестры гадюки. Получается, чтобы мать ни сделала, а, все равно, перед ними виновата. Одной квартиры мало, а другой беспроблемной жизни показалось мало, получила уже взрослого ребенка. На больничных не сидела, получила возможность карьеру строить, ипотеку выплачивать спокойно. А сейчас, когда у матери проблемы со здоровьем, то мать стала обузой для обеих. Вот и рожай нескольких детей, потом каждый из взрослых детей будет обсуждать, кому больше внимания и ласки досталось, тот и пусть за матерью смотрит. В результате мать ни одной из них не нужна.
Владимир Соколов
бабы!))чего вы хотите?))
Галина Войсковая
Горько и больно такое читать. По человечески то вообще в данной ситуации не имеет значение кому и сколько мать помогала. Она обеим дала жизнь и как могла дарила им свою заботу и внимание не думая о том, что она получит в замен. И дочери в данный момент должны не подсчётами заниматься, с кооперироваться и договориться что каждая из них может делать для матери, кто когда сможет посетить её, что бы не было сегодня густо, а завтра пусто.
Александра Иванова
Я с вами полностью согласна.
Марина Томашевская
Мать помогла семьям каждой дочери в равной степени, причём не только дочерям, а именно семьям с внуками и мужьями. Сейчас им надо скооперироваться и найти или сиделку, или компаньонку для матери.
Vladimir Lioubimcev
ПОГАНЫХ дочерей родила и вырастила эта женщина... Вот что я скажу. Обе сволочи и подлюки.
Марина Максимова
Да уж...что не сделай, все не угодишь. Вывод один жить для себя)) Уж , если скажут, что мать эгоистка, так хоть не обидно))
Владимир Соколов
надо не жить для себя ,а любить себя))суть разные вещи.
Марина Максимова
Суть может и отличается, но действия одинаковые. Прежде всего свои потребности, потом остальных.Хочется-сделал, не хочется-не сдлелал.
Владимир Соколов
и действия разные и суть))потому, что мотивировка разная. жить для себя это лелеять прежде всего себя. не рожать, не жить с мужчиной и т.п., то есть будущего нет. любить себя это думать и о своем будущем.
Марина Максимова
Ну может вы и правы. Не стану спорить. Но я в комменте имела в виду " жить для себя" именно. Будущее выбираешь сам и не такое, какое тебе скажут или какое вынужден. Рожать или нет..это тоже сам выбираешь, а не потому что " у всех так". Вот скажите мне.. Знакомые , выйдя на пенсию, бросили свои семьи, сошлись,продали свое имущество и купили себя яхточку. Они решили путешествовать, потому как мечтали всю жизнь. Дети с обоих сторон ,истерят и не хотят больше общаться., потому как наследство они прогуляют)) Это что? Жить для себя или любить себя?
Владимир Соколов
какое дело детям до чужого имущества?)) -- Будущее выбираешь сам и не такое, какое тебе скажут жить для себя не подразумевает будущее))только здесь и сейчас. потому, что будущее может вводить ограничения в настоящем.
Марина Максимова
. какое дело детям до чужого имущества?))""""""""""""""""""Это вы так считаете, А дети, наше будущее, считают по другому))) Грозят им, что будущее у этих людей дом престарелых)) Стакана воды они не дождутся))
Марина Максимова
будущее может вводить ограничения в настоящем.""""""""""""""""Это я не поняла. Поясните.
Владимир Соколов
Грозят им собака лает, караван идет)) особенности воспитания) когда всё лучшее детям.
Марина Максимова
не жить с мужчиной """""""ЭТо каким образом относится к " жить так, как хочется"? Хочется -живи и получай удовольствие)
Владимир Соколов
Это я не поняла. Поясните. ну вот вам нужен дом, а хочется машину))поэтому покупаем машину по цене двух домов и в кредит)) хочется гулять и веселиться, а вот дети этого не дадут делать. но гулять и веселиться это только сейчас, а дети это будущее.
Владимир Соколов
Хочется -живи и получай удовольствие) удовольствие дело мимолетное)) даже наркотики дают только временные ощущения. мужчина, при правильной само мотивации, дает удовлетворение жизнью постоянно, то есть удовольствие навсегда)
Марина Максимова
мужчина, при правильной само мотивации, дает удовлетворение жизнью постоянно, то есть удовольствие навсегда)""""""""""""""Ну не знаю... Это смотря какой мужчина))
Марина Максимова
особенности воспитания) когда всё лучшее детям.""""""""""""НУ вот и я о том.. Чтобы этого не случилось, надо жить для себя, а все остальные потом. Понятие " для себя" , это жить так, как тебе самому хочется.
Марина Максимова
ну вот вам нужен дом, а хочется машину))поэтому покупаем машину по цене двух домов и в кредит))""""""""""""""""""Так это сегодняшнее решение влияет на будущее. А не будущее на сегодняшнее.
Марина Максимова
хочется гулять и веселиться, а вот дети этого не дадут делать. но гулять и веселиться это только сейчас, а дети это будущее."""""""""""""Тут(в посте) речь не о том, не передергивайте. Нигде не говорится о том, чтобы гулять и веселиться .Речь о том, что даже вырастив детей, родители не свободны и должны жить жизнью детей до конца. И все равно, благодарности от них не увидишь.
Владимир Соколов
Ну не знаю... Это смотря какой мужчина)) под цель и мужчина выбирается)) нужен послушный, значит будет ребенок) но вы же от него хотите и поступков!)) :) а ребенок привык сидеть на шее мамы и ничего не решать. и тут возникает конфликт в мечах женщины))конфликт ведет к разочарованию. -- Понятие " для себя" , это жить так, как тебе самому хочется. нет)) не как хочется ,а как надо)) если хочется наркоты и оргий)) то не стоит спешить заниматься только этим. -- Так это сегодняшнее решение влияет на будущее. А не будущее на сегодняшнее. мотивация здесь и сейчас)) но если думать о будущем, то надо купить дом, поэтому будущее диктует настоящее. -- Нигде не говорится о том, чтобы гулять и веселиться это частный пример. -- .Речь о том, что даже вырастив детей, родители не свободны и должны жить жизнью детей до конца. И все равно, благодарности от них не увидишь. вот я и говорю))нечего жить жизнью детей)) надо жить любя себя и супруга, супругу. только отношения между мужчиной и женщиной есть будущее. а дети))это только прошлое ведущее в никуда.
Марина Максимова
не как хочется ,а как надо)) """""""""""""""""""Как надо, это личное понятие. Если человек нормальный, то ему не хочется наркоты. Если ненормальный, его надо отвезти в психиартричку.
Марина Максимова
мотивация здесь и сейчас)) но если думать о будущем, то надо купить дом, поэтому будущее диктует настоящее.""""""""Что то у вас каша по этому поводу. Это принятое решение купить дом ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС диктует будущее.
Марина Максимова
Нигде не говорится о том, чтобы гулять и веселиться это частный пример."""""""""""""""""Зачем тогда его приводить, если речь идет об общем?
Марина Максимова
вот я и говорю))нечего жить жизнью детей)) надо жить любя себя и супруга, супругу. только отношения между мужчиной и женщиной есть будущее. а дети))это только прошлое ведущее в никуда.""""""""""""""""""""Так и я об этом говорю. Разница в формулировках, которые в принципе ничего не меняют.
Владимир Соколов
Если ненормальный, его надо отвезти в психиартричку. баба убивающая в мальчике мужчину нормальная или нет?))
Владимир Соколов
Это принятое решение купить дом ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС диктует будущее. покупка дома в будущем не дает купить авто в настоящем))
Владимир Соколов
Зачем тогда его приводить, если речь идет об общем? потому ,что гулять и веселиться очень широкое понятие))
Владимир Соколов
Разница в формулировках дьявол в тонкостях))можно в женщину войти, а можно зайти))
Марина Максимова
баба убивающая в мальчике мужчину нормальная или нет?))"""""""""""Конечно нет. Правда тут нужно еще понимать, что в вашем понимании" убивающая в мальчике мужчину.Отдала на балет?)
Марина Максимова
Разница в формулировках дьявол в тонкостях))можно в женщину войти, а можно зайти))"""""""""""Мудрено и лишено смысла)))
Владимир Соколов
Отдала на балет? без разницы куда отдала))суть в том, что мальчику не надо думать))за него мама думает и мнение мальчика ее не интересует) ну и что делать с теми мамашами которые убивают в мальчике мужчину?))
Владимир Соколов
мудрено и лишено смысла))) вы просто не понимаете тонкостей)))вот вы бы как хотели?))что бы мужчина вошел в вас или зашел?))
Марина Максимова
вот вы бы как хотели?))что бы мужчина вошел в вас или зашел?))"""""""""""""""""Это какие то хитрые мужские тонкости)) Я их не понимаю. Так то, когда входят, это надолго, а заходят на 3 минуты))
Владимир Соколов
нет))это элементарные правила русского языка и логика)) входят куда ))а заходят ногами, то есть как.
Марина Максимова
Я ж говорю, что вы запутываете и ловите, с целью показать какая я дурочка)) Ну ладно)
Владимир Соколов
эээ!?))как я запутываю? зачем мне надо показывать, что вы дурочка?
Марина Максимова
Игра такая))
Владимир Соколов
странная игра))
Alla
И сколько тому примеров, пока мать в силе и помогает - всё хорошо , как только помощь нужна уже ей , сразу всплывают какие-то обидки и счёты... Гадко всё это. Приходит на ум одно, что надо строить больше комфортных для проживания домов престарелых, потому что лучше старому и немощному человеку коротать свой век там, чем надеяться на помощь неблагодарных детей...
Владимир Соколов
надо детей воспитывать, а не содержать))как это делают большинство глупых мамаш
Alla
Главное, что папаши , как обычно, ни при чём. А рассуждать над чужими проблемами всегда легко...
Владимир Соколов
что вы выберите?))удар в ваш бубен с мгновенным изменением прикуса зубов или молчание мужчины?))
Alla
Это вы о чём?! А с ноги со всего размаха по твоим "канделябрам", и ты - новоиспечённый тенор. Как тебе такой поворот? P.S. А где здесь м-у-ж-ч-и-н-а ???
Владимир Соколов
Alla вы выбираете молчание мужчины))а потом жалуетесь, что он ничего не делает?))ну не дура ли?))
Марина Максимова
или молчание мужчины?))"""""""""""""""Мужчина вовсе не агнец божий и не овечка жертвенная. Это сильный и властный самец(даже самый убогий мужчинка). И если он что то не делает, прикрываясь тем, что на него давит женщина, значит он манипулирует мнением. На самом деле,просто ему все равно или не хочется брать на себя ответственность. Ведь всегда можно все свалить на негодную женщину))
Владимир Соколов
И если он что то не делает, прикрываясь тем, что на него давит женщина, значит он манипулирует мнением. нет))у него просто на выбор два действия))заставить женщину или убедить))последнее невозможно в принципе, второе не нравится женщине))поэтому пусть она делает чего хочет, а мужчина постоит и понаблюдает.
Марина Максимова
поэтому пусть она делает чего хочет, а мужчина постоит и понаблюдает""""""""""""""Зачем?
Владимир Соколов
Зачем? вы считаете, что он должен свернуть челюсть бабе?))потому, что больше он ничего сделать не может))никакого влияния на бабу он не имеет. потому ,что его с детства мама научила женщине не перечить) и еще много почему))потому, что баба в его жизни главное, всё как она мечтала и в песнях поют) ну и зачем))что бы посмотреть чего же глупая баба наделает?))любопытство)) в мужской среде принято, что если взялся за гуж ,то говори, что не дюж. если баба считает, что она права, то пусть и делает как она хочет.
Марина Максимова
потому, что баба в его жизни главное,""""""""""""""""Да, такое бывает)) Знакомо))
Марина Максимова
ну и зачем))что бы посмотреть чего же глупая баба наделает?))""""""""""Эдак можно досмотреться)) А не лучше ли, мягенько, умнО, по- мужски, направить ее в правильную сторону? Она и не заметит)) Тем болле, если она самое важное, что есть.
Владимир Соколов
А не лучше ли, мягенько, умнО, по- мужски, направить ее в правильную сторону? сходите подвигайте руками дом))видимо вы не понимаете как ведет себя женщина))вам же не видно себя со стороны))и опять же))он ей отец что ли?))направлять ее)она взрослая, независимая от мозга баба и лучше мужа знает как надо делать правильно)
Владимир Соколов
"Да, такое бывает)) Знакомо)) вот)))и чего он сделает самостоятельно?))
Марина Максимова
Глаона взрослая, независимая от мозга баба и лучше мужа знает как надо делать правильно)вное осознавать))""""""""""""""""""Так тоже бывает)) Насчет " независимая от мозгов"...тут все относительно. ))
Марина Максимова
Мужики тоже ошибаются и весьма часто. Отличие от женщины в том, они никогда не признаются в своей неправоте))
Владимир Соколов
Насчет " независимая от мозгов"...тут все относительно. ) ага))если их нет то и зависимости нет))
Владимир Соколов
Мужики тоже ошибаются и весьма часто. конечно)) разница в мотивировке действий.
Владимир Соколов
странно))про отца ничего не написана))нагуляла она их что ли?
Марина Максимова
странно))про отца ничего не написана))нагуляла она их что ли?"""""""""""Так это обычно, что же удивляетесь? Дети на матери, отец все занят, занят..) Ему не до детей..мировые проблемы надо решать)
Владимир Соколов
значит вы считаете, что нагуляла)) ну тогда по матери и поведение детей))блядство и эгоизм. прекрасно вписывается в историю. отражение ЕЁ в детях.))
Марина Максимова
значит вы считаете, что нагуляла)) """""""""""""Значит я считаю, что у нее среднестатисчический русский муж))
Владимир Соколов
Значит я считаю, что у нее среднестатисчический русский муж)) значит вы считаете, что блядей у нас большинство?))
Марина Максимова
значит вы считаете, что блядей у нас большинство?))""""""""""Значит я считаю, что наши мужчины редко бывют хорошими отцами.
Владимир Соколов
хороший отец это как?))
Марина Максимова
Хороший отец это кем)) Отвечу в вашей манере)))
Владимир Соколов
то есть вы не знаете как выглядит и что делает хороший отец?))
Марина Максимова
Я понимаю. Просто в вашей манере разговаривать невозможно)) Вы хотите поймать меня на чем то и это вся ваша цель))
Владимир Соколов
зачем мне вас ловить?)))даже никогда и не задумывался над таким) нормальная манера))минимум эмоций, максимум информации)
Krupitskaya Zoya
Почитала комментарии и от многих стало страшно. О чем Вы, люди? Вы себя слышите?

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