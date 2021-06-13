Старшей дочери квартиру подарила, у младшей с ребенком сидела. Теперь обе обижены: «Ты помогала только сестре»

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяСтаршей дочери квартиру подарила, у младшей с ребенком сидела. Теперь обе обижены: «Ты помогала только сестре» – Две дочери у меня, старшей сорок восемь лет, младшей – сорок почти, - рассказывает пенсионерка Анна Кондратьевна.Вернуться к статье714НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександра ИвановаОбе сестры гадюки. Получается, чтобы мать ни сделала, а, все равно, перед ними виновата. Одной квартиры мало, а другой беспроблемной жизни показалось мало, получила уже взрослого ребенка. На больничных не сидела, получила возможность карьеру строить, ипотеку выплачивать спокойно. А сейчас, когда у матери проблемы со здоровьем, то мать стала обузой для обеих. Вот и рожай нескольких детей, потом каждый из взрослых детей будет обсуждать, кому больше внимания и ласки досталось, тот и пусть за матерью смотрит. В результате мать ни одной из них не нужна.Владимир Соколовбабы!))чего вы хотите?))Галина ВойсковаяГорько и больно такое читать. По человечески то вообще в данной ситуации не имеет значение кому и сколько мать помогала. Она обеим дала жизнь и как могла дарила им свою заботу и внимание не думая о том, что она получит в замен. И дочери в данный момент должны не подсчётами заниматься, с кооперироваться и договориться что каждая из них может делать для матери, кто когда сможет посетить её, что бы не было сегодня густо, а завтра пусто.Александра ИвановаЯ с вами полностью согласна.МТМарина ТомашевскаяМать помогла семьям каждой дочери в равной степени, причём не только дочерям, а именно семьям с внуками и мужьями. Сейчас им надо скооперироваться и найти или сиделку, или компаньонку для матери.Vladimir LioubimcevПОГАНЫХ дочерей родила и вырастила эта женщина... Вот что я скажу. Обе сволочи и подлюки.Марина МаксимоваДа уж...что не сделай, все не угодишь. Вывод один жить для себя)) Уж , если скажут, что мать эгоистка, так хоть не обидно))Владимир Соколовнадо не жить для себя ,а любить себя))суть разные вещи.Марина МаксимоваСуть может и отличается, но действия одинаковые. Прежде всего свои потребности, потом остальных.Хочется-сделал, не хочется-не сдлелал.Владимир Соколови действия разные и суть))потому, что мотивировка разная. жить для себя это лелеять прежде всего себя. не рожать, не жить с мужчиной и т.п., то есть будущего нет. любить себя это думать и о своем будущем.Марина МаксимоваНу может вы и правы. Не стану спорить. Но я в комменте имела в виду " жить для себя" именно. Будущее выбираешь сам и не такое, какое тебе скажут или какое вынужден. Рожать или нет..это тоже сам выбираешь, а не потому что " у всех так". Вот скажите мне.. Знакомые , выйдя на пенсию, бросили свои семьи, сошлись,продали свое имущество и купили себя яхточку. Они решили путешествовать, потому как мечтали всю жизнь. Дети с обоих сторон ,истерят и не хотят больше общаться., потому как наследство они прогуляют)) Это что? Жить для себя или любить себя?Владимир Соколовкакое дело детям до чужого имущества?)) -- Будущее выбираешь сам и не такое, какое тебе скажут жить для себя не подразумевает будущее))только здесь и сейчас. потому, что будущее может вводить ограничения в настоящем.Марина Максимова. какое дело детям до чужого имущества?))""""""""""""""""""Это вы так считаете, А дети, наше будущее, считают по другому))) Грозят им, что будущее у этих людей дом престарелых)) Стакана воды они не дождутся))Марина Максимовабудущее может вводить ограничения в настоящем.""""""""""""""""Это я не поняла. Поясните.Владимир СоколовГрозят им собака лает, караван идет)) особенности воспитания) когда всё лучшее детям.Марина Максимоване жить с мужчиной """""""ЭТо каким образом относится к " жить так, как хочется"? Хочется -живи и получай удовольствие)Владимир СоколовЭто я не поняла. Поясните. ну вот вам нужен дом, а хочется машину))поэтому покупаем машину по цене двух домов и в кредит)) хочется гулять и веселиться, а вот дети этого не дадут делать. но гулять и веселиться это только сейчас, а дети это будущее.Владимир СоколовХочется -живи и получай удовольствие) удовольствие дело мимолетное)) даже наркотики дают только временные ощущения. мужчина, при правильной само мотивации, дает удовлетворение жизнью постоянно, то есть удовольствие навсегда)Марина Максимовамужчина, при правильной само мотивации, дает удовлетворение жизнью постоянно, то есть удовольствие навсегда)""""""""""""""Ну не знаю... Это смотря какой мужчина))Марина Максимоваособенности воспитания) когда всё лучшее детям.""""""""""""НУ вот и я о том.. Чтобы этого не случилось, надо жить для себя, а все остальные потом. Понятие " для себя" , это жить так, как тебе самому хочется.Марина Максимовану вот вам нужен дом, а хочется машину))поэтому покупаем машину по цене двух домов и в кредит))""""""""""""""""""Так это сегодняшнее решение влияет на будущее. А не будущее на сегодняшнее.Марина Максимовахочется гулять и веселиться, а вот дети этого не дадут делать. но гулять и веселиться это только сейчас, а дети это будущее."""""""""""""Тут(в посте) речь не о том, не передергивайте. Нигде не говорится о том, чтобы гулять и веселиться .Речь о том, что даже вырастив детей, родители не свободны и должны жить жизнью детей до конца. И все равно, благодарности от них не увидишь.Владимир СоколовНу не знаю... Это смотря какой мужчина)) под цель и мужчина выбирается)) нужен послушный, значит будет ребенок) но вы же от него хотите и поступков!)) :) а ребенок привык сидеть на шее мамы и ничего не решать. и тут возникает конфликт в мечах женщины))конфликт ведет к разочарованию. -- Понятие " для себя" , это жить так, как тебе самому хочется. нет)) не как хочется ,а как надо)) если хочется наркоты и оргий)) то не стоит спешить заниматься только этим. -- Так это сегодняшнее решение влияет на будущее. А не будущее на сегодняшнее. мотивация здесь и сейчас)) но если думать о будущем, то надо купить дом, поэтому будущее диктует настоящее. -- Нигде не говорится о том, чтобы гулять и веселиться это частный пример. -- .Речь о том, что даже вырастив детей, родители не свободны и должны жить жизнью детей до конца. И все равно, благодарности от них не увидишь. вот я и говорю))нечего жить жизнью детей)) надо жить любя себя и супруга, супругу. только отношения между мужчиной и женщиной есть будущее. а дети))это только прошлое ведущее в никуда.Марина Максимоване как хочется ,а как надо)) """""""""""""""""""Как надо, это личное понятие. Если человек нормальный, то ему не хочется наркоты. Если ненормальный, его надо отвезти в психиартричку.Марина Максимовамотивация здесь и сейчас)) но если думать о будущем, то надо купить дом, поэтому будущее диктует настоящее.""""""""Что то у вас каша по этому поводу. Это принятое решение купить дом ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС диктует будущее.Марина МаксимоваНигде не говорится о том, чтобы гулять и веселиться это частный пример."""""""""""""""""Зачем тогда его приводить, если речь идет об общем?Марина Максимовавот я и говорю))нечего жить жизнью детей)) надо жить любя себя и супруга, супругу. только отношения между мужчиной и женщиной есть будущее. а дети))это только прошлое ведущее в никуда.""""""""""""""""""""Так и я об этом говорю. Разница в формулировках, которые в принципе ничего не меняют.Владимир СоколовЕсли ненормальный, его надо отвезти в психиартричку. баба убивающая в мальчике мужчину нормальная или нет?))Владимир СоколовЭто принятое решение купить дом ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС диктует будущее. покупка дома в будущем не дает купить авто в настоящем))Владимир СоколовЗачем тогда его приводить, если речь идет об общем? потому ,что гулять и веселиться очень широкое понятие))Владимир СоколовРазница в формулировках дьявол в тонкостях))можно в женщину войти, а можно зайти))Марина Максимовабаба убивающая в мальчике мужчину нормальная или нет?))"""""""""""Конечно нет. Правда тут нужно еще понимать, что в вашем понимании" убивающая в мальчике мужчину.Отдала на балет?)Марина МаксимоваРазница в формулировках дьявол в тонкостях))можно в женщину войти, а можно зайти))"""""""""""Мудрено и лишено смысла)))Владимир СоколовОтдала на балет? без разницы куда отдала))суть в том, что мальчику не надо думать))за него мама думает и мнение мальчика ее не интересует) ну и что делать с теми мамашами которые убивают в мальчике мужчину?))Владимир Соколовмудрено и лишено смысла))) вы просто не понимаете тонкостей)))вот вы бы как хотели?))что бы мужчина вошел в вас или зашел?))Марина Максимовавот вы бы как хотели?))что бы мужчина вошел в вас или зашел?))"""""""""""""""""Это какие то хитрые мужские тонкости)) Я их не понимаю. Так то, когда входят, это надолго, а заходят на 3 минуты))Владимир Соколовнет))это элементарные правила русского языка и логика)) входят куда ))а заходят ногами, то есть как.Марина МаксимоваЯ ж говорю, что вы запутываете и ловите, с целью показать какая я дурочка)) Ну ладно)Владимир Соколовэээ!?))как я запутываю? зачем мне надо показывать, что вы дурочка?Марина МаксимоваИгра такая))Владимир Соколовстранная игра))AllaИ сколько тому примеров, пока мать в силе и помогает - всё хорошо , как только помощь нужна уже ей , сразу всплывают какие-то обидки и счёты... Гадко всё это. Приходит на ум одно, что надо строить больше комфортных для проживания домов престарелых, потому что лучше старому и немощному человеку коротать свой век там, чем надеяться на помощь неблагодарных детей...Владимир Соколовнадо детей воспитывать, а не содержать))как это делают большинство глупых мамашAllaГлавное, что папаши , как обычно, ни при чём. А рассуждать над чужими проблемами всегда легко...Владимир Соколовчто вы выберите?))удар в ваш бубен с мгновенным изменением прикуса зубов или молчание мужчины?))AllaЭто вы о чём?! А с ноги со всего размаха по твоим "канделябрам", и ты - новоиспечённый тенор. Как тебе такой поворот? P.S. А где здесь м-у-ж-ч-и-н-а ???Владимир СоколовAlla вы выбираете молчание мужчины))а потом жалуетесь, что он ничего не делает?))ну не дура ли?))Марина Максимоваили молчание мужчины?))"""""""""""""""Мужчина вовсе не агнец божий и не овечка жертвенная. Это сильный и властный самец(даже самый убогий мужчинка). И если он что то не делает, прикрываясь тем, что на него давит женщина, значит он манипулирует мнением. На самом деле,просто ему все равно или не хочется брать на себя ответственность. Ведь всегда можно все свалить на негодную женщину))Владимир СоколовИ если он что то не делает, прикрываясь тем, что на него давит женщина, значит он манипулирует мнением. нет))у него просто на выбор два действия))заставить женщину или убедить))последнее невозможно в принципе, второе не нравится женщине))поэтому пусть она делает чего хочет, а мужчина постоит и понаблюдает.Марина Максимовапоэтому пусть она делает чего хочет, а мужчина постоит и понаблюдает""""""""""""""Зачем?Владимир СоколовЗачем? вы считаете, что он должен свернуть челюсть бабе?))потому, что больше он ничего сделать не может))никакого влияния на бабу он не имеет. потому ,что его с детства мама научила женщине не перечить) и еще много почему))потому, что баба в его жизни главное, всё как она мечтала и в песнях поют) ну и зачем))что бы посмотреть чего же глупая баба наделает?))любопытство)) в мужской среде принято, что если взялся за гуж ,то говори, что не дюж. если баба считает, что она права, то пусть и делает как она хочет.Марина Максимовапотому, что баба в его жизни главное,""""""""""""""""Да, такое бывает)) Знакомо))Марина Максимовану и зачем))что бы посмотреть чего же глупая баба наделает?))""""""""""Эдак можно досмотреться)) А не лучше ли, мягенько, умнО, по- мужски, направить ее в правильную сторону? Она и не заметит)) Тем болле, если она самое важное, что есть.Владимир СоколовА не лучше ли, мягенько, умнО, по- мужски, направить ее в правильную сторону? сходите подвигайте руками дом))видимо вы не понимаете как ведет себя женщина))вам же не видно себя со стороны))и опять же))он ей отец что ли?))направлять ее)она взрослая, независимая от мозга баба и лучше мужа знает как надо делать правильно)Владимир Соколов"Да, такое бывает)) Знакомо)) вот)))и чего он сделает самостоятельно?))Марина МаксимоваГлаона взрослая, независимая от мозга баба и лучше мужа знает как надо делать правильно)вное осознавать))""""""""""""""""""Так тоже бывает)) Насчет " независимая от мозгов"...тут все относительно. ))Марина МаксимоваМужики тоже ошибаются и весьма часто. Отличие от женщины в том, они никогда не признаются в своей неправоте))Владимир СоколовНасчет " независимая от мозгов"...тут все относительно. ) ага))если их нет то и зависимости нет))Владимир СоколовМужики тоже ошибаются и весьма часто. конечно)) разница в мотивировке действий.Владимир Соколовстранно))про отца ничего не написана))нагуляла она их что ли?Марина Максимовастранно))про отца ничего не написана))нагуляла она их что ли?"""""""""""Так это обычно, что же удивляетесь? Дети на матери, отец все занят, занят..) Ему не до детей..мировые проблемы надо решать)Владимир Соколовзначит вы считаете, что нагуляла)) ну тогда по матери и поведение детей))блядство и эгоизм. прекрасно вписывается в историю. отражение ЕЁ в детях.))Марина Максимовазначит вы считаете, что нагуляла)) """""""""""""Значит я считаю, что у нее среднестатисчический русский муж))Владимир СоколовЗначит я считаю, что у нее среднестатисчический русский муж)) значит вы считаете, что блядей у нас большинство?))Марина Максимовазначит вы считаете, что блядей у нас большинство?))""""""""""Значит я считаю, что наши мужчины редко бывют хорошими отцами.Владимир Соколовхороший отец это как?))Марина МаксимоваХороший отец это кем)) Отвечу в вашей манере)))Владимир Соколовто есть вы не знаете как выглядит и что делает хороший отец?))Марина МаксимоваЯ понимаю. Просто в вашей манере разговаривать невозможно)) Вы хотите поймать меня на чем то и это вся ваша цель))Владимир Соколовзачем мне вас ловить?)))даже никогда и не задумывался над таким) нормальная манера))минимум эмоций, максимум информации)KZKrupitskaya ZoyaПочитала комментарии и от многих стало страшно. О чем Вы, люди? Вы себя слышите?Комментировать
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