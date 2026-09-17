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Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник

Минобороны: над Россией сбили 641 украинский беспилотник

Дежурные силы ПВО в ночь на 17 сентября сбили 641 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ .

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