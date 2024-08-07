Обменяный гражданин ФРГ рассказал о сокамерниках и условиях заключения

Условия заключения в российской тюрьме и своих сокамерников описал освобожденный в результате обмена политическими заключенными гражданин ФРГ Патрик Шёбель в интервью журналу Stern, опубликованном 7 августа на сайте издания.
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