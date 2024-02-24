Наблюдатели от Армении из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

Представители Армении не приехали в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора миссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на этом мероприятии Алишера Эрбаева.