Наблюдатели от Армении из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

Представители Армении не приехали в качестве наблюдателей на парламентские выборы в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора миссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на этом мероприятии Алишера Эрбаева.
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