«Пойдет дальше, не оглядываясь»: почему Седокова подала на развод с мужем Тиммой

Общественность продолжает обсуждать брак певицы Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой. Сначала экс-солистка группы «ВИА Гра» подогрела слухи о расставании, но потом спортсмен дал понять, что просто так эту женщину не отпустит.