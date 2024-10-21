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Мода и Шоу-бизнес

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«Пойдет дальше, не оглядываясь»: почему Седокова подала на развод с мужем Тиммой

«Пойдет дальше, не оглядываясь»: почему Седокова подала на развод с мужем Тиммой

Общественность продолжает обсуждать брак певицы Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой. Сначала экс-солистка группы «ВИА Гра» подогрела слухи о расставании, но потом спортсмен дал понять, что просто так эту женщину не отпустит.

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