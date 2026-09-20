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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: один человек был убит на перекрестке Крюгер-авеню и Магента-стрит в...

Соединенные Штаты Америки: один человек был убит на перекрестке Крюгер-авеню и Магента-стрит в Аллертоне, Бронкс, Нью-Йорк, около 21:20 19 сентября (01:20 по Гринвичу, 20 сентября) в результате стрельбы.

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