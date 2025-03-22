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Царьград

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Уиткофф: ВСУ оказались в Курской области в критическом положении

Уиткофф: ВСУ оказались в Курской области в критическом положении

Подразделения ВСУ в Курской области попали в окружение и находятся в критическом положении, заявил спецпосланник президента США.

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