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Захарова: вступление Швеции и Финляндии в НАТО противоречит интересам народов этих стран

Захарова: вступление Швеции и Финляндии в НАТО противоречит интересам народов этих стран

MFA Russia/ Globallookpress.com Заявления отдельных политиков о необходимости вступления Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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