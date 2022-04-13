Захарова: вступление Швеции и Финляндии в НАТО противоречит интересам народов этих стран

MFA Russia/ Globallookpress.com Заявления отдельных политиков о необходимости вступления Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
MFA Russia/ Globallookpress.com Заявления отдельных политиков о необходимости вступления Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса являются неумными и необоснованными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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