Жена Федора Федотова рассказала правду об отношениях с актером после развода

Актриса Грибова заявила, что бывший муж Федотов шантажирует ее Цинизм ситуации заключается в том, что, несмотря на новые отношения, Федотов продолжает настаивать на сохранении семьи и обвиняет Анастасию в корыстных мотивах, на что она отвечает, напоминая о своей актёрской карьере до декретного отпуска.