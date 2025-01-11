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Жена Федора Федотова рассказала правду об отношениях с актером после развода

Жена Федора Федотова рассказала правду об отношениях с актером после развода

Актриса Грибова заявила, что бывший муж Федотов шантажирует ее Цинизм ситуации заключается в том, что, несмотря на новые отношения, Федотов продолжает настаивать на сохранении семьи и обвиняет Анастасию в корыстных мотивах, на что она отвечает, напоминая о своей актёрской карьере до декретного отпуска.

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