🎥🇷🇺🇺🇦Кадры нанесения высокоточных авиаударов ФАБами с УМПК по объектам противника в Харькове💥 #Харьков #ВСРФ #ФАБ #Прилеты #Объекты #ВСУ #СВО.
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🎥🇷🇺🇺🇦Кадры нанесения высокоточных авиаударов ФАБами с УМПК по объектам противника в Харькове💥 #Харьков #ВСРФ #ФАБ #Прилеты #Объекты #ВСУ #СВО.
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