Главные новости Владимира и Владимирской области 29 марта

Главные новости Владимирской области за 29 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Владимирцев предупредили о новом опасном вирусе: кашель с кровью и высокая температура Сначала болезнь проявляется как обычное недомогание, но через несколько дней состояние резко ухудшается.