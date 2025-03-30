Главные новости Владимира и Владимирской области 29 марта

Главные новости Владимирской области за 29 марта 2025 года. Посмотрите, что вы могли упустить.1. Владимирцев предупредили о новом опасном вирусе: кашель с кровью и высокая температура Сначала болезнь проявляется как обычное недомогание, но через несколько дней состояние резко ухудшается.
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