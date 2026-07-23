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Порядок, государство

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Полицейские изъяли в Запорожской области из незаконного оборота более 4 600 пачек немаркированных табачных изделий

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России «Мелитопольское» в ходе проведения мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота табачной продукции, выявлен факт хранения и реализации немаркированных табачных изделий.

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