Полицейские изъяли в Запорожской области из незаконного оборота более 4 600 пачек немаркированных табачных изделий

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России «Мелитопольское» в ходе проведения мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота табачной продукции, выявлен факт хранения и реализации немаркированных табачных изделий.
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