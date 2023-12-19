В Караганде наградили победителей молодёжной премии акима города

В Караганде активной молодёжи вручили премию Qaragandy Jastary акима города. Она присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет за плодотворную научную, творческую, профессиональную и общественную деятельность, получившую признание в молодёжной среде, сообщает пресс служба акимата Карагандинской обасти.