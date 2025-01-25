«Рост объемов производства». Крым стал лидером по производству крепленых вин

Производство винодельческой продукции в России достигло пика за последнее десятилетие. Рост объемов производства обеспечили виноградарские регионы страны, суммарно выпустившие свыше 90% тихих и более 81% игристых вин.
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