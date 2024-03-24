Влияние кофе на мышцы человека: последнее исследование удивило кофеманов Ирэн ОрлонскаяИсследователи из Национального университета Сингапура сделали открытие: природное вещество тригонеллин, содержащееся в кофе, имеет способность улучшать функционирование мышц и предотвращать их дегенерацию.
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