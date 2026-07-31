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Замглавы Оксана Юрьева проверила общественные пространства Власихи

Замглавы Оксана Юрьева проверила общественные пространства Власихи

В городском округе Власиха заместитель главы Оксана Юрьева совместно с представителями МБУ «ЖКХ и благоустройство» проверила состояние общественных пространств, включая микрорайон Спортивный, Березовую рощу и Соборную площадь.

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