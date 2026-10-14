Прокуратура Челябинской области при формировании сводного плана проверок бизнеса на 2017 год отклонила более 960 из свыше шести тысяч заявок от 150 контролирующих органов.
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