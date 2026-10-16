Случалось ли вам (если вы, конечно, счастливый владелец кошки) просыпаться от того, что чей-то шершавый язык старательно облизывает вашу шевелюру? Многие владельцы мурлык сталкиваются с таким, скажем прямо, не совсем обычным поведением своих питомцев.