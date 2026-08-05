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Аргументы недели

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Трамп объяснил отказ в поставках перехватчиков Patriot Украине нехваткой ракет

Трамп объяснил отказ в поставках перехватчиков Patriot Украине нехваткой ракет

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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