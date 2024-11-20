Молдо-приднестровские переговоры: относительный мир или война?

В офисе миссии ОБСЕ в городе Бендеры после полугодовой паузы состоялась встреча представителей Приднестровья и Молдовы по политическим вопросам – главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и вице-премьера РМ Олега Серебряна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии