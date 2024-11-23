В Тупкарагане спасателям выделили здание

Аким Тупкараганского района Рахат Елтизаров посетил коммунальное предприятие по вопросу о выделении специального здания для обслуживания сел Акшуккр и Сайын Шагапатов для специалистов районного отдела ДЧС, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии