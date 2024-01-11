Немцы негодуют, узнав как глупо сгорел "груз Шольца" Некто Себастьян Шефер, немецкий депутат от «Партии зеленых», обиделся на самодеятельность хуторских механиков, которые взялись своими лапками чинить танки «Леопард».
А потом прилетела русская УПАБ
Комментарии
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Елена Филиппова
Ну, если сигнал в мозг поступает через седалищный нерв, т.е. через *опу, то пусть платят.
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14 час.
Samarium
Пусть фрицы затянут свои пояса.... кормить наркомана и его свору ведь продолжают....Скоро дойдет и до самых тупых бюргеров, что все их денежки все равно попадут в сортирную яму и превратятся в чистое г......
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9 час.
Леонид Руси
Немцы глупеют не по дням, а по часам )))
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3 час.
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