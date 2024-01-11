А потом прилетела русская УПАБ

Ну, если сигнал в мозг поступает через седалищный нерв, т.е. через *опу, то пусть платят.

Samarium

Пусть фрицы затянут свои пояса.... кормить наркомана и его свору ведь продолжают....Скоро дойдет и до самых тупых бюргеров, что все их денежки все равно попадут в сортирную яму и превратятся в чистое г......