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А потом прилетела русская УПАБ

А потом прилетела русская УПАБ

Немцы негодуют, узнав как глупо сгорел "груз Шольца" Некто Себастьян Шефер, немецкий депутат от «Партии зеленых», обиделся на самодеятельность хуторских механиков, которые взялись своими лапками чинить танки «Леопард».

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Комментарии
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Елена Филиппова
Ну, если сигнал в мозг поступает через седалищный нерв, т.е. через *опу, то пусть платят.
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14 час.
Samarium
Пусть фрицы затянут свои пояса.... кормить наркомана и его свору ведь продолжают....Скоро дойдет и до самых тупых бюргеров, что все их денежки все равно попадут в сортирную яму и превратятся в чистое г......
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9 час.
Леонид Руси
Немцы глупеют не по дням, а по часам )))
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3 час.

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