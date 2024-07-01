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Калужские новости

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На Правом берегу Калуги прорвало канализацию

На Правом берегу Калуги прорвало канализацию

На выходных на Правом берегу Калуги произошел прорыв канализации. Местные жители жалуются, что нечистоты не меньше двух дней текли по улицам и топили подвал многоэтажного домаНа выходных на Правом берегу Калуги произошел прорыв канализации.

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