На Правом берегу Калуги прорвало канализацию

На выходных на Правом берегу Калуги произошел прорыв канализации. Местные жители жалуются, что нечистоты не меньше двух дней текли по улицам и топили подвал многоэтажного домаНа выходных на Правом берегу Калуги произошел прорыв канализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)